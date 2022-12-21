Пуски новой европейской ракеты приостановили после неудачного старта Vega-C

Пуски новой легкой европейской ракеты Vega-C приостановлены до выяснения причин неудачного старта, который состоялся 20 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщила 21 декабря на своем сайте оператор запусков Arianespace.

Ракета-носитель Vega C стартовала штатно, однако примерно через 2 минуты 27 секунд произошел сбой работы двигателя. Ракета была уничтожена во избежание нанесения ущерба на земле.

Arianespace и Европейское космическое агентство (ESA) немедленно назначили независимую комиссию по расследованию обстоятельств ЧП. Она проанализирует причины сбоя, уточняется в сообщении.

Пуски ракеты приостанавливаются до завершения работы комиссии.

Ракета Vega-C должна была вывести на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6.

Vega-C — обновленная версия ракеты легкого класса Vega, которая используется с 2012 года. Новая ракета длиной 35 м способна выводить полезную нагрузку около 2,3 т груза на полярную орбиту высотой 700 км.