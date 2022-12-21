Реклама
Прямой эфир
Мир
В США проверят поставки вооружений для ВСУ на предмет мошенничества
Мир
Fox News уличил Байдена во лжи
Мир
В новый пакет военной помощи Киеву от США вошла система ПВО Patriot
Мир
В СБУ допустили возможность обмена экс-президента «Мотор Сич»
Мир
Пуски новой европейской ракеты приостановили после неудачного старта Vega-C
Мир
Самолет с Зеленским приземлился на авиабазе возле Вашингтона
Мир
Швейцария расширила антироссийские санкции
Экономика
Стратегический резерв нефти США достиг минимума с декабря 1983 года
Мир
Журналист посчитал визит Зеленского в США вызовом на ковер и подготовкой к переговорам с РФ
Происшествия
ВСУ возобновили обстрелы Донецка
Мир
Сын Трампа придумал Зеленскому прозвище за умение выпрашивать деньги
Мир
Сенатор-республиканец назвал ошибкой назначение Трейси на пост посла США в РФ
Сюжет:

Пуски новой европейской ракеты приостановили после неудачного старта Vega-C

Arianespace сообщила, что приостановила пуски после неудачного старта космической ракеты Vega-C
0
Фото: Global Look Press/ESA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пуски новой легкой европейской ракеты Vega-C приостановлены до выяснения причин неудачного старта, который состоялся 20 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщила 21 декабря на своем сайте оператор запусков Arianespace.

Полет с фантазией: как космические технологии используют на Земле
Почему с помощью экспериментов на МКС можно победить COVID-19 и предотвратить климатическую катастрофу

Ракета-носитель Vega C стартовала штатно, однако примерно через 2 минуты 27 секунд произошел сбой работы двигателя. Ракета была уничтожена во избежание нанесения ущерба на земле.

Arianespace и Европейское космическое агентство (ESA) немедленно назначили независимую комиссию по расследованию обстоятельств ЧП. Она проанализирует причины сбоя, уточняется в сообщении.

Пуски ракеты приостанавливаются до завершения работы комиссии.

Ракета Vega-C должна была вывести на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и Pleiades Neo 6.

Vega-C — обновленная версия ракеты легкого класса Vega, которая используется с 2012 года. Новая ракета длиной 35 м способна выводить полезную нагрузку около 2,3 т груза на полярную орбиту высотой 700 км.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022