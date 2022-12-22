Эксперты назвали максимальные цены на массовые новостройки Москвы

В ноябре 2022 года средний бюджет покупки в новостройках комфорт-класса Москвы составил 10,9 млн рублей, максимальный — 30,4 млн рублей. Об этом «Известиям» 22 декабря сообщили аналитики компании VSN Realty.

По информации экспертов, средняя площадь проданных лотов комфорт-класса составила 43,7 кв. м, бизнес-класса — 58 кв. м. В ноябре эти показатели были равны 46,4 кв. м и 59,4 кв. м соответственно.

В ноябре 2022 года продажи жилья, строящегося в старых границах Москвы, увеличились относительно реализованного в октябре объема: на 29% в лотах и на 27% в кв. м. Были заключены договоры долевого участия для 4 тыс. квартир и апартаментов в проектах класса комфорт и бизнес, рассказали в компании.

«Суммарный объем реализованного жилья составил 189,4 тыс. кв. м, а общая выручка девелоперов — 56,6 млрд рублей», — сообщили аналитики.

Также специалисты отметили, что все осенние месяцы доля ипотечных сделок остается стабильной и составляет по проектам комфорт-класса 84% от общего числа сделок, по проектам бизнес-класса — 67%. Относительно января покупки с кредитованием выросли для этих двух ценовых ниш с 67% до 80%, рассказали эксперты.

«Средневзвешенная цена сделок по проектам комфорт-класса остается на уровне не только прошлого месяца, но и прошлого ноября 2021 года: 256–257 тыс. рублей за кв. м. В бизнес-классе этот показатель достиг пикового значения в 462 тыс. рублей в мае, в ноябре же он составил 400 тыс. рублей», — сказала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Ранее, 19 декабря, аналитики «Метриум» рассказали «Известиям», что за последние 12 месяцев предложение на рынке нового массового жилья в столице увеличилось на 39%. В ноябре на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса в городе эксперты зафиксировали максимальное число квартир и апартаментов в продаже — порядка 26 тыс. помещений.