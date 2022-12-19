Предложение массовых новостроек в Москве выросло на 39%

За последние 12 месяцев предложение на рынке нового массового жилья в Москве увеличилось на 39%. В ноябре 2022 года на рынке новостроек эконом- и комфорт-класса в столице аналитики «Метриум» зафиксировали максимальное число квартир и апартаментов в продаже — порядка 26 тыс. помещений. Об этом эксперты сообщили «Известиям» 19 декабря.

Предыдущий рекорд по объему предложения застройщики недорогих жилых комплексов в Москве поставили в июне 2017 года, то есть более пяти лет назад. Тогда на рынке предлагали 24 тыс. массовых квартир и апартаментов. С тех пор показатель редко поднимался выше 20 тыс. вариантов жилья в продаже, уточнили эксперты.

По данным аналитиков, также рекорд установлен девелоперами в Новой Москве. Здесь в ноябре 2022 года застройщики предлагали покупателям 18,5 тыс. квартир и апартаментов. За прошедший месяц предложение увеличилось на 6% или почти на 1 тыс. помещений. Предыдущий рекорд был поставлен в октябре (17,5 тыс.). При этом, по их словам, в среднем за всё время показатель на этой территории редко поднимался выше 10–11 тыс. квартир в продаже.

«В Новой Москве в последние годы активно запускали очень масштабные проекты застройки. Сейчас многие из них вышли на зрелую стадию реализации, когда предложение достигает максимума. В целом активность покупателей в 2022 году упала, поэтому предложение увеличивается», — рассказал основатель и совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.

По информации экспертов, помимо этого 2022 год также стал рекордным по объему предложения премиальных новостроек в Москве. В октябре 2022 года в этом сегменте рынка насчитывалось 5,6 тыс. квартир и апартаментов — максимум за всю историю. В то же время уже в ноябре этот показатель сократился до 4,9 тыс., и всё равно остается очень высоким уровнем для этого сегмента рынка.

Как отметил коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев, сегмент премиальных новостроек за последние пару лет заметно изменился. По его словам, в Москве расширяется география строительства жилых комплексов премиум-класса. Кроме того, многие комплексы бизнес-класса застройщики начинают позиционировать как премиальные.

«Помимо этого на рост предложения, конечно, повлияла и ситуация со спросом. Число сделок в сегменте снизилось на 21% за 11 месяцев 2022, поэтому в продаже осталось больше нераскупленных квартир и апартаментов. Но в то же время в наиболее ликвидных и качественных премиальных проектах проблем со спросом нет», — сказал Голев.

Ранее, 8 декабря, директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев рассказал «Известиям», что средняя цена квадратного метра в российских новостройках за прошедший месяц упала на 1%.