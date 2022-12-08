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Цены на новостройки рекордно снизились перед Новым годом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Средняя цена квадратного метра в российских новостройках за прошедший месяц упала на 1%, это рекордное снижение с момента запуска льготной ипотеки на новостройки весной 2020 года. Об этом «Известиям» 8 декабря сообщил директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

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«Стартовал период предновогодних распродаж недвижимости. Застройщики стремятся реализовать максимально возможный объем предложения на волне выросшего спроса и готовы предоставлять индивидуальные услуги по скидкам и бонусам для покупателей», — рассказал Зайцев.

По данным эксперта, средняя стоимость квадратного метра в новостройках демонстрировала стабильный рост с января по апрель текущего года. За этот период она выросла на 10,9% — с 91,21 тыс. рублей за квадратный метр до 101,12 тыс. рублей. Затем на волне низкого спроса средняя стоимость квадратного метра к августу снизилась до 98,89 тыс. рублей, в сентябре и октябре вновь продемонстрировала незначительный рост.

«Фактически сейчас средняя стоимость квадратного метра в новостройках вернулась на уровень цен апреля нынешнего года, если же оценивать прирост относительно декабря прошлого года, то он составляет 14,6%», — добавил эксперт.

Самая большая разница с ценами прошлого года отмечалась в апреле 2022 года, по сравнению с апрелем прошлого года средняя стоимость квадратного метра была выше на 28%, а самая маленькая отмечается сейчас — 14,6%, отметил Зайцев.

Накануне Зайцев отмечал, что средняя стоимость продажи вторичного жилья в России вновь начала снижаться. По его словам, это связано с ростом спроса на ипотеку с господдержкой на фоне разговоров о ее возможном прекращении.

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