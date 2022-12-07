Реклама
Прямой эфир
Мир
Байден не смог произнести название наночипов во время выступления в Аризоне
Армия
МО сообщило об уничтожении более 130 солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Мир
Более 70 ракет HIMARS уничтожены при ударе по складу в Кривом Роге
Мир
Глава МО Сербии назвал ситуацию на севере Косово взрывоопасной
Армия
Военные РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в Харьковской области
Экономика
ТЦ в Москве могут опустеть на 20% в 2023 году
Мир
Лавров указал на возрождение в Германии «чувства превосходства» на фоне русофобии
Мир
Грушко предрек провал попыткам США исключить Россию из G20
Мир
Экоактивисты облили краской вход в театр «Ла Скала» в Милане
Мир
СБУ проводит проверки на объектах УПЦ в ряде областей Украины
Мир
Лавров заявил о вероятности расширения БРИКС до 15–17 стран
Авто
В РСА предложили увеличить штраф за отсутствие ОСАГО

Вторичное жилье в России подешевело

Эксперт Зайцев: средняя стоимость продажи вторичного жилья в России вновь начала снижаться
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средняя стоимость продажи вторичного жилья в России вновь начала снижаться, это связано с ростом спроса на ипотеку с господдержкой на фоне разговоров о ее возможном прекращении. Об этом «Известиям» 7 декабря заявил директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Льготную ипотеку стоит продлить»
Замглавы Минстроя Никита Стасишин — о рекордном вводе нового жилья, обелении рынка аренды и законопроекте о меблировке квартир

По его словам, в ноябре реальная цена снизилась на 0,2%, в первых числах декабря тренд на снижение сохраняется.

«Мы отмечаем стабильный рост спроса на ипотеку по субсидированной ставке на новостройки во всех крупных городах России в течение последнего месяца, естественно, это привело к снижению покупательской активности в сегменте вторичного жилья и увеличению дисконта при продаже», — рассказал Зайцев.

По словам эксперта, рынок сохраняет высокую волатильность и быстро реагирует на изменение спроса. Так, в октябре доля спроса на вторичное жилье выросла с 56,4% до 59,5%. В итоге средняя стоимость продажи квадратного метра готового жилья в этот месяц резко выросла на 1,6%, схожая ситуация отмечалась в августе этого года, когда из-за роста спроса средняя цена продажи квадратного метра выросла на 1,9%. Все остальные месяцы, с апреля, стоимость продажи вторичного жилья падала, уточнил он.

«Собственники активнее торгуются при продаже вторичного жилья, однако многие не готовы снижать цену предложения, стараясь продать свой объект дороже», — пояснил эксперт.

Часть собственников вторичного жилья готовы делать скидки при продаже, поскольку планируют успеть приобрести новостройку до конца года, переживая за то, что программу субсидирования ипотеки могут отменить в январе, добавил Зайцев.

Ранее, 2 декабря, директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов выразил мнение, что в России необходимо утверждать долгосрочные льготные ипотечные программы сроком минимум на три года. По его словам, от этого зависит цена недвижимости в долгосрочной перспективе. Он также объяснил, что отмена льготной ипотеки может вызвать дефицит жилья в стране.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022