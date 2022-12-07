Вторичное жилье в России подешевело

Средняя стоимость продажи вторичного жилья в России вновь начала снижаться, это связано с ростом спроса на ипотеку с господдержкой на фоне разговоров о ее возможном прекращении. Об этом «Известиям» 7 декабря заявил директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

По его словам, в ноябре реальная цена снизилась на 0,2%, в первых числах декабря тренд на снижение сохраняется.

«Мы отмечаем стабильный рост спроса на ипотеку по субсидированной ставке на новостройки во всех крупных городах России в течение последнего месяца, естественно, это привело к снижению покупательской активности в сегменте вторичного жилья и увеличению дисконта при продаже», — рассказал Зайцев.

По словам эксперта, рынок сохраняет высокую волатильность и быстро реагирует на изменение спроса. Так, в октябре доля спроса на вторичное жилье выросла с 56,4% до 59,5%. В итоге средняя стоимость продажи квадратного метра готового жилья в этот месяц резко выросла на 1,6%, схожая ситуация отмечалась в августе этого года, когда из-за роста спроса средняя цена продажи квадратного метра выросла на 1,9%. Все остальные месяцы, с апреля, стоимость продажи вторичного жилья падала, уточнил он.

«Собственники активнее торгуются при продаже вторичного жилья, однако многие не готовы снижать цену предложения, стараясь продать свой объект дороже», — пояснил эксперт.

Часть собственников вторичного жилья готовы делать скидки при продаже, поскольку планируют успеть приобрести новостройку до конца года, переживая за то, что программу субсидирования ипотеки могут отменить в январе, добавил Зайцев.

Ранее, 2 декабря, директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов выразил мнение, что в России необходимо утверждать долгосрочные льготные ипотечные программы сроком минимум на три года. По его словам, от этого зависит цена недвижимости в долгосрочной перспективе. Он также объяснил, что отмена льготной ипотеки может вызвать дефицит жилья в стране.