Эксперт спрогнозировал дефицит жилья в РФ при отмене льготной ипотеки

В России необходимо утверждать долгосрочные льготные ипотечные программы сроком минимум на три года, от этого зависит цена жилья в долгосрочной перспективе. Об этом «Известиям» заявил 2 декабря директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, объяснив также, что отмена льготной ипотеки может вызвать дефицит жилья в стране.

«Краткосрочное продление льготной ипотеки не решает стратегических целей поддержки строительной отрасли. Девелоперам нужна уверенность в поддержке спроса — как минимум в течение трех лет вперед. Если этого не обеспечить, то часть застройщиков начнет снижать планы по выводу на рынок новых проектов, а это может в будущем привести к более резкому росту стоимости квадратного метра из-за ограниченности предложения», — пояснил Хусаинов.

Кроме того, эксперт отметил, что льготная ипотека может быть расширена на поддержку определенных групп населения, и здесь следует говорить о дифференцированном подходе к расчету конечной ставки по кредиту для разных категорий заемщиков.

«Не исключено, что следует рассмотреть возможность сделать более низкие ставки, например, для учителей и медицинских работников, семей с детьми, ученых. Плюс дифференцировать подход относительно регионов и делать более доступной ипотеку в тех из них, где государство заинтересовано в привлечении кадров для развития той или иной сферы промышленности», — полагает он.

Эксперт не исключил и альтернативных вариантов поддержки строительного сектора и повышения доступности жилья для россиян.

«Если говорить о стратегических целях, то вполне вероятно, что сейчас есть смысл инвестировать не в доступность покупки через снижение стоимости кредитных средств, а часть из них направить на поддержку промышленности для будущего увеличения доходов россиян и снижения себестоимости строительства», — сказал Хусаинов.

По его мнению, сейчас перед правительством РФ стоит сложная задача по поиску золотой середины в вопросах дальнейшего субсидирования ипотечных ставок.

Без поддержки спрос на недвижимость в первом полугодии 2023 года может снизиться на 15–20%, и для некоторых девелоперов это критичный показатель, который может привести к сокращению будущих объемов строительства, подчеркнул он.

«Поэтому меры поддержки нужны как для строителей, так и для россиян, заинтересованных в улучшении жилищных условий. Но это должны быть долгосрочные программы с дифференцированным подходом, учитывающим стратегические цели», — подытожил Хусаинов.

Накануне, 1 декабря, первый заместитель председателя Центробанка Ксения Юдаева и директор департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов заявили, что регулятор не видит поводов для того, чтобы сохранять программу льготной ипотеки на квартиры в новостройках в прежнем виде. В Центробанке считают, что необходимо перейти к более адресным схемам.