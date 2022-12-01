ЦБ не увидел поводов сохранять льготную ипотеку на новостройки в прежнем виде

Центробанк не видит поводов для того, чтобы сохранять программу льготной ипотеки на квартиры в новостройках в прежнем виде, и считает, что необходимо перейти к более адресным схемам. Об этом 1 декабря заявили первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева и директор департамента банковского регулирования и аналитики Александр Данилов в ходе пресс-конференции.

«Безусловно, как антикризисная мера эта программа сработала, и в этих целях потребности в ней нет. Поэтому сохранять ее в неизменном виде потребности, конечно, тоже нет. На рынке есть определенные дисбалансы, в том числе возникшие из-за этой ипотеки, поэтому ситуация требует определенной коррекции», — рассказала Юдаева.

Данилов же отметил, что в случае окончания функционирования этой программы спрос будет перераспределен на другие предложения, которые имеются на рынке.

«Надо думать, как его (спрос. — Ред.), может быть, отдельными инструментами стимулировать, но хотелось бы перейти к более адресным инструментам», — рассказал директор департамента.

Ранее, 29 ноября, аналитики федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям» о том, что доля спроса на ипотеку с господдержкой в ноябре достигла рекордных 48,5%.

До этого, 28 ноября, в интервью «Известиям» замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин заявил, что ведомство выступает за продление льготной ипотеки на новостройки в 2023 году. Он также уточнил, что за январь–октябрь в России ввели в строй рекордный объем нового жилья и в настоящее время на рынке есть баланс спроса и предложения.

Ранее, 16 ноября, замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев рассказал журналистам в кулуарах Госдумы, что выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках закончится 31 декабря.