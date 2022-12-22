Врач оценил риски распространения в РФ неизвестного заболевания из Афганистана

Вспышка неизвестного заболевания в Афганистане может быть связана с каким-то видом геморрагической лихорадки. Такое предположение сделал главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин в беседе с «Известиями» в четверг, 22 декабря.

О распространении неизвестного заболевания в афганской провинции Забуль стало известно накануне. По данным местных СМИ, у больных наблюдаются кровотечения изо рта и носа и лихорадка.

«Вспышка любого заболевания в любой части света, особенно с ярко выраженными клиническими проявлениями, как в данном случае, до выявления возбудителя всегда носит название «неизвестное». Это нормальная практика. Учитывая незначительную информацию о симптомах, вероятнее всего речь идет о каком-либо виде геморрагической лихорадки», — отметил специалист.

Он пояснил, что в современном мире это нередко встречающееся заболевание, которое вызывают различные типы вирусов. В большинстве случаев оно имеет эндемичный характер, то есть свойственный для определенной территории.

«К геморрагическим лихорадкам относится и заболевание, вызванное вирусом Эбола, характерное для стран Африки, и лихорадка, вызванная вирусом денге, случаи которой в последние годы регистрируются в России регулярно. Для нашей страны наиболее эндемичным типом геморрагической лихорадки является заболевание с почечным синдромом, вызываемое различными типами вирусов», — пояснил Маскин.

Оценивая вероятность того, что эта болезнь придет в Россию, эксперт напомнил о событиях 2014 года. Так, на фоне эпидемии лихорадки Эбола в Африке вирус распространился по странам Азиатско-Тихоокеанского региона и затем появился в США.

«Учитывая недавнюю историю с COVID-19, эпидемиологическая настороженность должна быть максимальной», — резюмировал врач.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили об организации в России надежной системы защиты от завоза опасных инфекций в страну и принятии всех необходимых мер после сообщения о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане. В ведомстве добавили, что вспышки болезни фиксируются в Афганистане на протяжении нескольких десятилетий.