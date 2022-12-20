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Вспышка неизвестного заболевания зафиксирована на юге Афганистана

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Sanaullah Seiam
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В афганской провинции Забуль зафиксирована вспышка неизвестного заболевания. Об этом 20 декабря сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на местный департамент здравоохранения, учрежденнный «Талибаном» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

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За сутки в районе Шаджой, который находится на востоке провинции, заболели не менее 80 человек, двое детей умерли. О каком конкреино недуге идет речь, не уточняется. В качестве основных симптомов называют сильную лихорадку и кровотечение изо рта и носа.

Ранее, в августе, в аргентинской провинции Тукуман зарегистрировали смерть пациента от неизвестного вируса, а также четыре случая заражения им. У пациентов двусторонняя пневмония.

Были проведены исследования на COVID-19, грипп А и В, хантавирус, а также исследование с помощью FilmArray, чтобы исключить 25 микробов. На всё был получен отрицательный результат.

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