Роспотребнадзор отреагировал на вспышку неизвестного заболевания в Афганистане

Роспотребнадзор организовал надежную систему защиты от завоза опасных инфекций в страну и принимает все необходимые меры после сообщения о вспышке неизвестного заболевания в Афганистане. Об этом 21 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в провинции Забуль выявлено 80 случаев заболевания неизвестной этиологии, зафиксировано два летальных исхода.

В Роспотребнадзоре уточнили, что клиническая картина заболевания включает в себя лихорадку, кровотечения из носа и кровоточивость слизистой ротовой полости.

По предварительным данным, вероятной причиной заболевания является широко распространенная в Афганистане крымская геморрагическая лихорадка — как правило инфекция передается через укусы клещей.

В ведомстве добавили, что вспышки болезни фиксируются в Афганистане на протяжении нескольких десятилетий.