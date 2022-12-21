Эксперт призвал пригласить Илона Маска в лунную программу Китая и России

В совместный проект России и Китая по созданию лунной станции стоит пригласить другие страны и компании, например главу SpaceX Илона Маска. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин в среду, 21 декабря.

Ранее в этот день гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о создании научной лунной станции.

По словам эксперта, столь масштабный проект, где требуется разработка дорогостоящих технических частей, нужно выполнять сообща.

«Освоение дальнего космоса — общая проблема человечества. Какие должны быть первые шаги? Во-первых, РФ и Китай должны объявить о совместном проекте на уровне руководителей стран и пригласить другие страны к равноправному участию в нем. После этого можно распределить «обязанности», то есть что будет в рамках проекта делать каждая из сторон, как это было в МКС. Кто делает сверхтяжелую ракету? Кто — корабль? Кто — грузовую систему? Кто будет заниматься лунной базой?» — указал Ионин.

Он подчеркнул, что этот проект должен быть открытым для всех, чтобы в него можно было пригласить все страны, в том числе западные.

«Может, какая-то страна предоставит финансы, какая-то — технологии. Это позволит привлечь страны, которые не имеют нужных технологических компетенций, но участвовать хотят, в частности богатые арабские страны. Постепенно они и сами начнут осваивать новые технологии. Не факт, что технологии будут раскрыты, но участники должны знать об их существовании», — отметил специалист.

Ионин также убежден, что в проект нужно пригласить американских предпринимателей Илона Маска и Джозефа Безоса.

«Когда они говорят об освоении дальнего космоса, они говорят как о проектах человечества. То есть приглашать можно не только страны, но и компании. Полагаю, если пригласить Маска, он не откажется. И это будет очень сильный ход», — резюмировал он.

Ранее в этот день Борисов сообщил, что «Роскосмос» подал заявку на продолжение эксплуатации МКС до 2028 года. Кроме того, Борисов рассказал о работе по созданию сверхтяжелой ракеты для полета на Луну.

Также он сообщил, что корпорация «планирует построить два предприятия по серийному производству спутников. По словам Борисова, сейчас в России производится 15 спутников в год, строительство новых предприятий позволит увеличить производство до 42 единиц. Однако этого будет недостаточно по сравнению с мощностями других стран. К 2030 году госкорпорация рассчитывает производить по одному спутнику в среднем каждый день.