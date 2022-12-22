Ниже уровнем: арендное жилье в РФ подешевело до 21%

Аренда жилья в крупных городах подешевела. Однушки в столице стали доступнее сразу на 21%, в Петербурге — на 14%, в Казани — на 6%, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости. Спрос на съем жилья падает, а предложение растет. На рынке появились квартиры тех, кто купил их по льготной ипотеке, решил отложить продажу жилья, переехал за город или покинул страну. Объем предложения продолжит расти, поэтому до весны ставки могут упасть еще на 5–10%, прогнозируют специалисты. Владельцам квартир, которые пользуются наименьшим спросом, придется делать всё большие скидки, а части арендаторов — и вовсе их продать. Приведет ли тренд к кризису и когда можно ждать оживления на рынке недвижимости — разбирались «Известия».

Заметное падение

Средние цены на арендное жилье в крупных городах упали. Например, в Москве однушки подешевели на 21% за год, в Санкт-Петербурге — на 14%, в Казани — на 6%, в Красноярске — на 3% , рассказал «Известиям» ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. В декабре прошлого года самое экономичное предложение найма в старых границах столицы было на 20% дороже, подтвердили аналитики «Инком-Недвижимости». Спрос сейчас на 50% ниже, чем в конце 2021-го, сказала заместитель директора управления аренды квартир компании Оксана Полякова.

Ниже уровнем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Двухкомнатные квартиры в Москве, по данным «Этажей», за год подешевели на 11%, в Санкт-Петербурге — на 8%, в Новосибирске — на 5%, в Екатеринбурге и Самаре — на 3%.

— Причина в том, что спрос на аренду падает, а предложение растет. На рынок вышли квартиры покинувших Россию, купленные для сдачи в аренду по льготной ипотечной ставке, передумавших продавать жилье из-за неопределенной ситуации в стране и так далее . Арендаторы ищут более дешевые варианты из-за кризиса и высокой инфляции, — отметил Александр Иванов.

После начала частичной мобилизации в конце сентября экспозиция арендного жилья расширилась на четверть, а спрос упал , добавила Оксана Полякова. Рынок пополняется новостройками, люди сдают новые квартиры в этих домах, сказала директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова. И арендаторы сейчас всё чаще отдают предпочтение современным, стильным квартирам со свежим ремонтом. Старое же жилье пользуется меньшей популярностью, и его стоимость падает сильнее, добавила она.

Кроме того, спрос на аренду в больших городах продолжает сокращаться и из-за развития возможностей удаленной работы — люди уезжают из мегаполисов в другие локации , отметил управляющий партнер Prime Life Development Денис Коноваленко.

Высокая конкуренция за жильцов заставляет арендодателей снижать цены — в среднем дисконт в сегментах жилья эконом- и комфорт-класса составляет 5–10%, сказала Оксана Полякова. Правда, часть собственников прописывает в договоре аренды пересмотр ставок в ближайшие три-шесть месяцев , добавил Александр Иванов.

Ниже уровнем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Касается тенденция и высокобюджетного жилья. В 2022 году на рынке элитной аренды в Москве накопилось максимальное за десять лет количество вакантных квартир, их предложение выросло втрое по сравнению с 2021-м , рассказали аналитики Apple Real Estate. Стоимость лотов снизилась на 10–20% в сегменте квартир до 250 тыс. рублей в месяц и на 25–40% на еще более дорогое жилье, контрактов с привязкой к доллару практически не осталось, сообщили эксперты.

Будущие перспективы

В январе и феврале ситуация не изменится , считает Оксана Полякова. Оживления рынка можно ожидать в марте–апреле, но при отсутствии новых шокирующих факторов, ведь рынок найма очень чутко реагирует на любые социально-экономические изменения в стране, добавила она.

По мнению Александра Иванова, в краткосрочной перспективе объем предложения продолжит расти, рынок всё больше будет смещаться в сторону арендаторов .

— Конкуренция между собственниками продолжит рост, не исключено, что некоторые арендаторы начнут искать более дешевое жилье. Это чуть подогреет спрос на рынке в сегменте наиболее доступных квартир. Минимум до весны ставки аренды продолжат снижение, за это время они могут стать меньше еще на 5–10% , — полагает он.

Весной цены могут снова начать расти, считает генеральный директор агентства недвижимости Dolgov Pro Дмитрий Долгов. В это время традиционно оживает спрос на аренду, в Москву и другие крупные города постоянно приезжают новые люди . Также могут вернуться уехавшие за рубеж граждане, добавил эксперт.

Ниже уровнем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В 2023 году Минстрой планирует вернуться к вопросу вывода арендного рынка жилья из серой зоны за счет создания специальной государственной информационной системы для регистрации договоров , заявил ранее в интервью «Известиям» заместитель главы ведомства Никита Стасишин.

— Сегодня большинство граждан предпочитает купить квартиру, чем жить в арендованной . Но в целом снимать жилье становится выгоднее, чем платить ежемесячный взнос по ипотеке. Поэтому государству нужно быстрее навести порядок на этом рынке, защитить права квартиросъемщиков, арендаторов, а также собственников, проживающих по соседству с арендными квартирами, — считает эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук.