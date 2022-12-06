Дали в сдачу: в России хотят запустить массовое строительство арендных домов

В России планируют запустить массовое строительство арендных домов с недорогими квартирами. Предполагается, что мера позволит вывести из серой зоны этот сегмент рынка. Инвесторам таких домов предоставят льготы на 10 лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки. Законопроект об этом готовят члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. Реализация инициативы поможет сделать рынок аренды привлекательнее для девелоперов, считают эксперты. Они отмечают, что еще одной мерой может стать реализация земли застройщикам за долю государства в проектах.

Волевым решением

В Госдуме предложили способ вывода из тени арендного жилья — в стране планируется запустить массовое строительство доходных домов с недорогими квартирами. Мера позволит вывести из серой зоны этот сегмент рынка , сказал «Известиям» один из разработчиков проекта, первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев. Инвесторам таких домов предоставят льготы на 10 лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки. Законопроект планируется внести в ГД в начале 2023 года, сообщил «Известиям» парламентарий.

Дали в сдачу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Так появится сегмент арендных домов, которые будут предлагать официальную аренду в комфортном жилье с сервисом по приемлемым ценам. Конкуренция должна привести к выводу из серой зоны большей части съемного жилья в стране, — пояснил Владимир Кошелев.

Как ранее писали «Известия», сегодня в России созданием арендных домов уже занимается «Дом.РФ» . Сейчас в портфеле госкомпании не менее 13 проектов в Москве, Приморском крае, Тюменской, Воронежской и Свердловской областях. Большинство находится в столице. Госкомпания выкупает квартиры для сдачи у застройщиков.

Девелоперы сегодня не заинтересованы в строительстве арендных домов из-за слишком долгого срока окупаемости инвестиций, отсутствия понятных правил игры на уровне федерального законодательства , сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский. Окупаемость арендного жилья занимает 18–20 лет, сказал директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов. От продажи квартир застройщики получают прибыль значительно быстрее — после раскрытия эскроу-счетов, если выполнен план продаж (то есть после ввода дома в строй), добавил директор департамента продаж федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.



— Отрасль нуждается в развитии, в привлечении дополнительных игроков. Такой инструмент, как арендное жилье, вполне удобен при сегодняшней мобильности граждан, возможностях удаленки и желании работать, например, в более удачном климате или в менее густонаселенном городе , — отметил Александр Якубовский.

Дали в сдачу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Инициатива интересна для девелоперов: если меры вступят в силу, то компании начнут рассматривать такие проекты и осваивать сегмент , считает Андрей Носов. Льготы простимулируют застройщиков работать вдолгую : выгодные условия работы в любой сфере приводят новых инвесторов, согласен член комитета по строительству «Деловой России», генеральный директор института проектирования и экспертиз «ИнПроЭкс» Евгений Лоскутов.

— В целом всё, что направлено на решение жилищных проблем граждан, полезно. В большинстве развитых стран люди арендуют жилье, не имея своего. Это решает жилищный вопрос и вопрос трудовой миграции, снимает различные барьеры, — сказал первый зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от фракции КПРФ Роман Лябихов.

«Известия» направили запрос в Минстрой.

Закрыть потребности

Из-за теневой аренды жилья государство в год теряет около 200 млрд рублей — большинство россиян не хотят платить налоги , сказала «Известиям» управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Люди уклоняются от исполнения закона, потому что фискальным органам практически нереально вычислить каждую съемную квартиру и привлечь собственников к ответственности. Разумеется, контролировать арендные дома властям будет гораздо проще , считает она.

По ее словам, существующие ипотечные программы не способны полностью закрыть потребность граждан в жилье. Государство ищет альтернативные способы решения квартирного вопроса. Одной из эффективных мер как раз может стать строительство арендных домов . В результате получится решить сразу две важные задачи — увеличить предложение доступных квартир и при этом вывести рынок аренды из тени, полагает Надежда Коркка.

Дали в сдачу Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

— Реализация данной инициативы сделает рынок аренды привлекательнее для девелоперов. Кроме заявленных мер поддержки, также следует рассмотреть снижение платежа за изменение вида разрешенного использования участка. Кроме того, можно реализовывать землю за долю государства в проектах, которая будет отводиться именно под арендное жилье , — добавила эксперт.

Налоговые и кредитные меры поддержки арендных инвестиционных проектов можно только приветствовать, согласен совладелец группы «Родина» Владимир Щекин. Появление сектора прозрачной аренды может позитивно повлиять в целом на российский рынок съемного жилья, который во многом остается архаичным. Льготное кредитование для строительства арендных домов, а также налоговые стимулы для инвесторов позволят предложить населению комфортные арендные ставки , считает девелопер.

По мнению координатора «Деловой России» в Северо-Западном федеральном округе Дмитрия Панова, для выведения рынка арендного жилья из тени (а это около 90% всех сдаваемых в стране квартир) предложенной меры окажется недостаточно. В большинстве случаев частные собственники предпочтут скорее снизить арендную плату, нежели официально оформят свою деятельность по сдаче жилья, полагает он.

— Инициатива сможет обелить лишь сами арендные дома, рост же конкуренции между доходными домами и частниками сможет только породить ценовую конкуренцию и выступить естественным регулятором арендных ставок , — считает Сергей Зайцев.