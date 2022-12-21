Минпромторг заявил об отсутствии дефицита новых автомобилей в России

Минпромторг считает, что в России сохраняется достаточный запас новых легковых автомобилей. В связи с этим ведомство намерено пресекать попытки необоснованного завышения цен на авто, сообщило 21 декабря агентство «Автостат».

В отрасли ведется постоянная работа над обеспечением спроса на легковые автомобили как за счет импорта, так и за счет увеличения объемов внутреннего производства, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), количество произведенных в РФ и ввезенных по импорту в Россию в 2022 году, но еще не зарегистрированных в ГИБДД легковых автомобилей превышает 120 тыс. штук.

Такое количество новых авто говорит о том, что некоторые продавцы искусственно нагнетают ажиотаж вокруг якобы дефицита легковых машин.

«Нехватка новых автомобилей на рынке по-прежнему сохраняется, в перспективе ситуация не сильно улучшится. Именно этот фактор сдерживает продажи и влияет на динамику рынка. В текущих рыночных условиях склады дилеров пополняются благодаря хорошей доступности автомобилей китайских брендов и поставкам моделей по каналам параллельного импорта», — сообщил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков.

По словам специалиста, «Авилон» импортирует в Россию Volkswagen Bora, электромобили Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron, FAW Bestune NAT, новый Jeep Grand Cherokee, FAW Bestune T99, FAW Besturn B70, Hyundai Bayon.

20 декабря стало известно, что один из крупных российских дилеров привез в Россию по системе параллельного импорта из Китая кроссоверы Kia KX3. Машина, которая в РФ до недавнего времени была известна, как Kia Seltos. За модель просят 2 568 610 рублей. У переднеприводного кроссовера безальтернативный атмосферный полуторалитровый двигатель мощностью 115 л.с. Двигатель состыкован с вариатором.