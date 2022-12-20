В России появился в продаже кроссовер Kia KX3

Один из крупных российских дилеров привез в Россию из Китая кроссоверы Kia KX3. Это машина, которая в РФ продавалась как Kia Seltos. За модель просят 2 568 610 рублей, сообщила 20 декабря «Российская газета».

Автомобиль предлагается в одной комплектации — Fashion edition — но разных цветов: оранжевого, белого, черного, серого и красного. Среди опций есть адаптивный автоматический дальний свет фар, панорамный люк, система помощи при экстренном торможении, круиз-контроль, система контроля давления в шинах, датчик дождя и камера заднего вида.

У переднеприводного кроссовера безальтернативный атмосферный полуторалитровый двигатель мощностью 115 л.с. Двигатель состыкован с вариатором.

KX3 из Китая по дизайну похож на индийский и корейский варианты Seltos, но есть небольшие различия в габаритах. В оформлении салона китайский KX3 похож на вариант, который выпускают для Индии: комбинация приборов и медиасистема объединены в один корпус. При этом сенсорный блок климат-контроля, центральный тоннель и рычаг трансмиссии у KX3 оригинальные.

22 ноября благодаря параллельному импорту в РФ привезли новый полноприводный кроссовер Kia Telluride. Модель относится к рестайлинговой, такие кроссоверы марка стала предлагать с апреля 2022 года. Telluride предлагают с бензиновым атмосферным мотором V6 мощностью 295 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Полноприводный семиместный кроссовер в максимальной комплектации стоит в РФ 5,3 млн рублей.