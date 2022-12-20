Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии призвали ЕК проанализировать последствия санкций против России
Политика
В МИД РФ назвали неадекватной позицию ООН по делу о расстреле российских военнопленных
Экономика
Курс евро на Мосбирже поднялся выше 74 рублей впервые с 11 мая
Политика
ГД приняла закон о штрафах до 5 млн рублей за осквернение георгиевских лент
Армия
В ЛНР сообщили о переброске командованием ВСУ дополнительных сил к Соледару
Мир
Полковник Макгрегор предрек крах гегемонии США из-за конфликта на Украине
Мир
Двое сирийских военных пострадали в результате обстрела пригорода Дамаска
Мир
Банк Англии представил банкноты с портретом Карла III
Происшествия
Число пострадавших при обрушении на стройке в Подмосковье выросло до 16
Спорт
Орлов и Овечкин обеспечили «Вашингтону» победу над «Детройтом»
Мир
«Транснефть» получила заявки на прокачку нефти от Польши и Германии на 2023 год
Мир
Небензя упрекнул ООН в попытке «заретушировать» выход США из СВПД

В России появился в продаже кроссовер Kia KX3

0
Фото: Wikipedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из крупных российских дилеров привез в Россию из Китая кроссоверы Kia KX3. Это машина, которая в РФ продавалась как Kia Seltos. За модель просят 2 568 610 рублей, сообщила 20 декабря «Российская газета».

Санкции помогли: российский авторынок пополнился новыми моделями
Какие автомобили стали стали доступны по параллельному импорту

Автомобиль предлагается в одной комплектации — Fashion edition — но разных цветов: оранжевого, белого, черного, серого и красного. Среди опций есть адаптивный автоматический дальний свет фар, панорамный люк, система помощи при экстренном торможении, круиз-контроль, система контроля давления в шинах, датчик дождя и камера заднего вида.

У переднеприводного кроссовера безальтернативный атмосферный полуторалитровый двигатель мощностью 115 л.с. Двигатель состыкован с вариатором.

KX3 из Китая по дизайну похож на индийский и корейский варианты Seltos, но есть небольшие различия в габаритах. В оформлении салона китайский KX3 похож на вариант, который выпускают для Индии: комбинация приборов и медиасистема объединены в один корпус. При этом сенсорный блок климат-контроля, центральный тоннель и рычаг трансмиссии у KX3 оригинальные.

22 ноября благодаря параллельному импорту в РФ привезли новый полноприводный кроссовер Kia Telluride. Модель относится к рестайлинговой, такие кроссоверы марка стала предлагать с апреля 2022 года. Telluride предлагают с бензиновым атмосферным мотором V6 мощностью 295 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Полноприводный семиместный кроссовер в максимальной комплектации стоит в РФ 5,3 млн рублей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022