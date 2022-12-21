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Более 30 человек пострадали на чемпионском параде сборной Аргентины

Более 30 человек пострадали во время встречи фанатов со сборной Аргентины в Буэнос-Айресе
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Фото: REUTERS/Cristina Sille
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Более 30 человек пострадали в Буэнос-Айресе во время празднования по случаю возвращения национальной футбольной сборной после победы на чемпионате мира в Катаре. Об этом 20 декабря сообщила газета La Nacion со ссылкой на министерство здравоохранения Аргентины.

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Отмечается, что медики оказали помощь 31 человеку. Основные травмы у пострадавших были связаны с падениями или порезами.

Также, по информации местной полиции, в службу 911 поступило 795 вызовов с запросами медицинской помощи или с сообщениями о пропавших без вести.

Помимо этого, правоохранительные органы уже задержали девять человек.

Ранее в этот день сообщалось, что один болельщик погиб во время празднования победы сборной Аргентины. 24-летний житель Буэнос-Айреса упал с крыши здания. Его госпитализировали, однако мужчина позже скончался от полученных травм.

Также сообщалось, что 22-летний молодой человек погиб от удушья во время шествия в городе Баия-Бланка (провинция Буэнос-Айрес). Повязанный на его шее национальный флаг запутался в колесах мотоцикла.

Помимо этого, из-за огромного количества болельщиков на улицах игроков сборной Аргентины экстренно эвакуировали на вертолетах. Автобус, в котором ехали игроки, двигался очень медленно, поскольку улицы были полны людей. Футболисты пролетели над Буэнос-Айресом и приземлились на площадке Аргентинской футбольной ассоциации (AFA).

18 декабря сборная Аргентины выиграла в третий раз чемпионат мира по футболу, обыграв сборную Франции. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

Вторник, 20 декабря, в стране был объявлен выходным днем, чтобы болельщики могли отпраздновать возвращение игроков на родину.

Аргентина ранее становилась чемпионом мира в 1978 и 1986 годах.

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