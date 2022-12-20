В Аргентине погиб еще один болельщик после победы сборной на ЧМ-2022

TN: в Аргентине погиб еще один болельщик после победы сборной, он упал с крыши

20 декабря 2022, 18:19 0

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Carlos Tischler