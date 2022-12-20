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В Аргентине погиб еще один болельщик после победы сборной на ЧМ-2022

TN: в Аргентине погиб еще один болельщик после победы сборной, он упал с крыши
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Carlos Tischler
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В Аргентине в ходе празднования победы сборной погиб еще один болельщик, он упал с крыши. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает телеканал TN.

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Инцидент произошел в Буэнос-Айресе. 24-летний житель города забрался на крышу здания, решив таким образом отпраздновать победу сборной, и упал оттуда. Он был госпитализирован и во вторник утром скончался в больнице.

Ранее в этот день стало известно, что 22-летний молодой человек умер от асфиксии во время праздничного шествия в городе Баия-Бланка (провинция Буэнос-Айрес). Повязанный вокруг его шеи национальной флаг запутался в колесах мотоцикла. Погибшему Себастьяну Оскару Масиэлю было 22 года.

Еще один инцидент произошел 1 декабря после победы над сборной Польши в городе Санто-Томе (провинция Санта-Фе). Аргентинец ранил из пистолета своего сына, намереваясь выстрелить из оружия, чтобы произвести эффект наподобие фейерверка. Его 8-летний ребенок получил пулевое ранение в ногу и с сильным кровотечением был доставлен в больницу.

18 декабря сборная Аргентины выиграла в третий раз чемпионат мира по футболу, обыграв сборную Франции. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

Вторник в стране был объявлен выходным днем, чтобы болельщики могли отпраздновать возвращение игроков на родину.

Победы страна ждала 36 лет. Прежде Аргентина становилась чемпионом мира в 1978 и 1986 годах.

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