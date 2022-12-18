Сборная Аргентины победила Францию на ЧМ в Катаре и стала чемпионом мира

Сборная Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре по результатам серии пенальти обыграла Францию и стала чемпионом мира. Матч проходил в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик». В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу, после чего счет стал 3:3.

Аргентина вырвалась вперед на 23-й минуте игры. Тогда с пенальти мяч в ворота положил капитан аргентинцев Лионель Месси. На 36-й минуте Анхель Ди Мария забил еще один гол в французские ворота.

Франции удалось сравнять счет в конце второго тайма благодаря дублю Килиана Мбаппе. Он реализовал пенальти на 80-й минуте и забил еще один гол на 81-й минуте матча. После этого Месси вновь вывел Аргентину вперед, забив гол на 109-й минуте. Француз Мбаппе оформил хет-трик и сравнял счет, реализовав пенальти на 118-й минуте.

Решающий пенальти в серии послематчевых 11-метровых ударов забил Гонсало Монтиэль.

До завершения игры сборная Франции являлась действующим чемпионом мира. В 2018 году она выиграла золото на мировом первенстве в России. До этого французы становились победителями ЧМ-1998, серебряными призерами ЧМ-2006 и завоевывали бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 годах.

По итогам матча сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира (1978, 1986, 2022).