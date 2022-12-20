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В Аргентине объявят выходной по случаю возвращения сборной с ЧМ-2022

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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День возвращения сборной Аргентины на родину будет выходным для жителей страны. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает телеканал Todo Noticias.

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«Правительство распорядилось объявить предстоящий вторник, 20 декабря, национальным праздником, чтобы люди могли вместе со сборной Аргентины отпраздновать победу на чемпионате мира по футболу в Катаре», — говорится в публикации.

По данным канала, соответствующее распоряжение властей будет опубликовано в ближайшее время.

Ожидается, что по возвращении футболисты проедут на автобусе по улицам Буэнос-Айреса и сделают остановку у обелиска в центре города, где встретятся с болельщиками.

Накануне команда Аргентины победила Францию на чемпионате мира по футболу в Катаре и стала чемпионом мира. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

Лионель Месси забил в этой игре два гола и был признан лучшим игроком турнира.

Российский лидер Владимир Путин по телефону тепло поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой его страны на ЧМ-2022.

До завершения финального матча сборная Франции являлась действующим чемпионом мира. В 2018 году она выиграла золото на мировом первенстве в России. До этого французы становились победителями ЧМ-1998, серебряными призерами ЧМ-2006 и завоевывали бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 годах.

По итогам матча сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира (1978, 1986, 2022).

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