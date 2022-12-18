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Месси признан лучшим футболистом ЧМ-2022 в Катаре

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Фото: Global Look Press/dpa/Robert Michael
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом чемпионата мира по футболу в Катаре. 35-летний нападающий 18 декабря выиграл чемпионат мира впервые в карьере.

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В финале международных состязаний сборная Аргентины победила команду Франции в серии пенальти (4:2). Автором дубля в этой встрече стал именно Месси, пишет «Спорт-Экспресс».

Данный матч является для семикратного обладателя «Золотого мяча» Месси 26-м на чемпионатах мира. По этому показателю он превзошел немца Лотара Маттеуса (25). Нынешний турнир является для аргентинца пятым в карьере.

Также вратарь сборной Аргентины по футболу Эмилиано Мартинес по итогу соревнований стал обладателем приза «Золотая перчатка», который вручается лучшему голкиперу чемпионата мира.

Ранее в воскресенье сообщалось, что капитан сборной Аргентины догнал трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле по числу голов на мировых первенствах. Месси открыл счет в финальном матче чемпионата мира в Катаре против команды Франции. На 23-й минуте он реализовал пенальти и забил свой 12-й гол на чемпионатах мира. На ЧМ-2022 Месси отметился шестью голами.

Тогда же стало известно, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира – 2022. 23-летний нападающий является первым в истории футболистом, который забил четыре мяча в финалах чемпионатов мира и оформил второй в истории хет-трик.

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