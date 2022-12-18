Аргентинцы забили французам первый гол в финале ЧМ в Катаре
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси открыл счет в финальном матче чемпионата мира в Катаре против команды Франции.
Месси забил на 23-й минуте, реализовав пенальти за фол на Анхеле Ди Марии.
Игра проходит на стадионе в Лусаиле. Главным судьей встречи назначен польский рефери Шимон Марциняк.
Ранее в этот день сообщалось, что бывший нападающий сборной Франции Зинедин Зидан обратился к футболистам национальной команды с призывом «взять третью звезду». Он отметил, что «играть в финале чемпионата мира — это детская мечта», и пожелал Франции победы, передает «Спорт-Экспресс».
До этого, 15 декабря, бывший полузащитник сборной России Александр Самедов, давая прогноз на финал чемпионата мира, отметил, что сборная Аргентины и команда Франции имеют равные шансы на победу.
Тогда же сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить финальный матч сборной страны и команды Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.