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Месси догнал Пеле по количеству голов на чемпионатах мира

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси догнал трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле по числу голов на мировых первенствах. Месси 18 декабря открыл счет в финальном матче чемпионата мира в Катаре против команды Франции.

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На 23-й минуте он реализовал пенальти и забил свой 12-й гол на чемпионатах мира. На ЧМ-2022 Месси отметился шестью голами.

На 36-й минуте аргентинец Анхель Ди Мария забил в ворота французов еще один гол.

Данный матч является для Месси 26-м на чемпионатах мира. По этому показателю он превзошел немца Лотара Маттеуса (25). Нынешний турнир является для аргентинца пятым в карьере.

Пеле выступал на четырех чемпионатах мира. По числу голов на чемпионатах мира первое место занимает немец Мирослав Клозе (16), вторым идет бразилец Роналдо (15), третьим — немец Герд Мюллер (14), четвертым — француз Жюст Фонтен (13).

Ранее в этот день сообщалось, что бывший нападающий сборной Франции Зинедин Зидан обратился к футболистам национальной команды с призывом «взять третью звезду», передает «Спорт-Экспресс». Он отметил, что «играть в финале чемпионата мира — это детская мечта», и пожелал Франции победы.

До этого, 15 декабря, бывший полузащитник сборной России Александр Самедов, давая прогноз на финал чемпионата мира, отметил, что сборная Аргентины и команда Франции имеют равные шансы на победу.

В то же время стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить финальный матч сборной страны и команды Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.

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