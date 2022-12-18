Месси догнал Пеле по количеству голов на чемпионатах мира
Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси догнал трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле по числу голов на мировых первенствах. Месси 18 декабря открыл счет в финальном матче чемпионата мира в Катаре против команды Франции.
На 23-й минуте он реализовал пенальти и забил свой 12-й гол на чемпионатах мира. На ЧМ-2022 Месси отметился шестью голами.
На 36-й минуте аргентинец Анхель Ди Мария забил в ворота французов еще один гол.
Данный матч является для Месси 26-м на чемпионатах мира. По этому показателю он превзошел немца Лотара Маттеуса (25). Нынешний турнир является для аргентинца пятым в карьере.
Пеле выступал на четырех чемпионатах мира. По числу голов на чемпионатах мира первое место занимает немец Мирослав Клозе (16), вторым идет бразилец Роналдо (15), третьим — немец Герд Мюллер (14), четвертым — француз Жюст Фонтен (13).
Ранее в этот день сообщалось, что бывший нападающий сборной Франции Зинедин Зидан обратился к футболистам национальной команды с призывом «взять третью звезду», передает «Спорт-Экспресс». Он отметил, что «играть в финале чемпионата мира — это детская мечта», и пожелал Франции победы.
До этого, 15 декабря, бывший полузащитник сборной России Александр Самедов, давая прогноз на финал чемпионата мира, отметил, что сборная Аргентины и команда Франции имеют равные шансы на победу.
В то же время стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить финальный матч сборной страны и команды Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.