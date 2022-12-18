Мбаппе стал первым футболистом в истории с четырьмя голами в финалах ЧМ

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира – 2022. Как пишет 18 декабря «Спорт-Экспресс», 23-летний нападающий является первым в истории футболистом, который забил четыре мяча в финалах чемпионатов мира.

В воскресенье Мбаппе оформил хет-трик в финале чемпионата мира в Катаре против аргентинцев, став автором всех трех голов от своей команды. Таким образом, после основного и дополнительного времени счет в игре составлял 3:3. Далее победа досталась все-таки сборной Аргентины после серии пенальти — 4:2.

До этого еще одним голом нападающий отметился в 2018 году в решающем матче мирового первенства в России с хорватами (4:2).

Кроме того, в воскресенье Мбаппе оформил второй в истории хет-трик в финале чемпионата мира. До него впервые три мяча в финале турнира 1966 года забил англичанин Джефф Хёрст, играя с немцами.

Ранее 18 декабря сообщалось, что капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси догнал трехкратного чемпиона мира бразильца Пеле по числу голов на мировых первенствах. Месси открыл счет в финальном матче чемпионата мира в Катаре против команды Франции. На 23-й минуте он реализовал пенальти и забил свой 12-й гол на чемпионатах мира. На ЧМ-2022 Месси отметился шестью голами.