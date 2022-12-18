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Французы снова сравняли счет в финале ЧМ в Катаре

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Фото: Global Look Press/Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto
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Сборная Франции забила свой третий гол в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре против аргентинцев 18 декабря. Счет игры стал 3:3.

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Как пишет «Спорт-Экспресс», нападающий Франции Килиан Мбаппе оформил хет-трик в финале соревнований и Аргентина и Франция снова сравняли свои позиции. Мбаппе забил свой третий мяч за матч на 118-й минуте с пенальти.

До этого свой третий гол в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре забила сборная Аргентины во втором тайме добавленного времени. Счет игры стал 3:2 в пользу Аргентины с помощью точного удара Лионеля Месси.

Ранее Мбаппе забил первый гол за сборную своей страны с пенальти на 80-й минуте во втором тайме. Таким образом, счет игры стал 2:1 в пользу сборной Аргентины. Буквально через минуту он же отметился вторым голом в ворота сборной Аргентины — 2:2.

В первом тайме на 23-й минуте сначала капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси реализовал пенальти, забил свой 12-й гол на чемпионатах мира и таким образом открыл счет в пользу своей команды. Затем на 36-й минуте аргентинец Анхель Ди Мария забил в ворота французов еще один гол — 2:0.

Финал чемпионата мира проходит 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

15 декабря бывший полузащитник сборной России Александр Самедов, давая прогноз на финал чемпионата мира, отмечал, что сборная Аргентины и команда Франции имеют равные шансы на победу.

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