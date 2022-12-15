Самедов назвал равными шансы Аргентины и Франции в финале ЧМ в Катаре
Сборная Аргентины и команда Франции, которые встретятся в финале чемпионата мира (ЧМ) по футболу в Катаре, имеют равные шансы на победу. Такой прогноз дал 15 декабря бывший полузащитник сборной России Александр Самедов.
«Наверное, шансы в финале у двух сборных равны. Кто-то скажет, что у французов чуть-чуть больше шансов. Аргентинцы прибавляют по ходу этого турнира. Нас ждет очень интересный финал», — цитирует его «Спорт-Экспресс».
Российский футболист также отметил, что для легенды португальского футбола Лионеля Месси это будет последний чемпионат мира и последняя возможность выиграть достойный трофей перед завершением карьеры. Однако, несмотря на это, сборная Франции в финале также заслуживает победы не меньше, чем Аргентина, считает Самедов.
Ранее в четверг сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить финальный матч сборной страны и команды Аргентины на ЧМ в Катаре. Днем ранее Макрон присутствовал на полуфинале, в котором национальная команда Франции сыграла с Марокко. После матча он поздравил команду страны с выходом в финал.
14 декабря стало известно, что сборная Франции обыграла команду Марокко и вышла в финал чемпионата мира по футболу в Катаре, став вторым финалистом ЧМ-22. Полуфинальный матч Франции и Марокко прошел на стадионе «Эль-байт» в Эль-Хауре и завершился со счетом 2:0.
В финале ЧМ-22 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря. Марокко поборется за третье место в чемпионате мира в матче с Хорватией 17 декабря.
Аргентина победила Хорватию 13 декабря и вышла в финал ЧМ-22. Матч завершился со счетом 3:0.