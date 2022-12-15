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Сборная Франции победила Марокко и стала вторым финалистом ЧМ-22

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Фото: Global Look Press/firo Sportphoto/Sebastian EL-SAQQA
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Сборная Франции обыграла команду Марокко и вышла в финал чемпионата мира по футболу в Катаре, став вторым финалистом ЧМ-22. Об этом стало известно в среду, 14 декабря.

Полуфинальный матч Франции и Марокко прошел на стадионе «Эль-байт» в Эль-Хауре и завершился со счетом 2:0.

Первый мяч забил футболист французской сборной Тео Эрнандес на пятой минуте. Второй гол забил форвард Рандаль Коло Муани во втором тайме на 79-й минуте, сообщает «Спорт-экспресс».

В финале ЧМ-22 сборная Франции сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря. Марокко поборется за третье место в чемпионате мира в матче с Хорватией 17 декабря.

Накануне стало известно, что Аргентина победила Хорватию и вышла в финал ЧМ-22. Матч завершился со счетом 3:0.

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