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Сборная Аргентины победила Хорватию и вышла в финал ЧМ-2022

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Matthias Koch
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Сборная Аргентины победила Хорватию со счетом 3:0 в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре.

Счет в игре на 34-й минуте открыл форвард Лионель Месси, реализовав пенальти. 11-метровый удар был назначен после того, как голкипер хорватов Доминик Ливакович сбил с ног форварда Хулиана Альвареса. На 39-й минуте Альварес удвоил преимущество Аргентины. Во втором тайме на 69-й минуте Альварес оформил дубль, забив после передачи Месси, передает «Спорт-Экспресс».

В финале сборная Аргентины сыграет с победителем матча Франция — Марокко, который пройдет в среду, 14 декабря.

Финал турнира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил». Матч за третье место пройдет 17 декабря на арене «Халифа».

Ранее, 11 декабря, сборная Франции обыграла команду Англии и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча на стадионе «Аль-Байт» завершилась со счетом 2:1.

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