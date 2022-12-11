Сборная Франции обыграла Англию и вышла в полуфинал ЧМ-2022

Сборная Франции в субботу, 10 декабря, обыграла команду Англии и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча на стадионе «Аль-Байт» в Катаре завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей голы забили Орельен Тчуамени (17-я минута) и Оливье Жиру (78). У англичан результативным пенальти на 54-й минуте отличился Гарри Кейн.

Отмечается, что по итогам игры Кейн повторил рекорд соотечественника Уэйна Руни по голам за английскую сборную — 53 забитых мяча.

Между тем французский вратарь Уго Льорис провел свой рекордный, 143-й, матч в составе национальной сборной. По этому показателю он обошел Лилиана Тюрама.

В следующий раз французская команда выступит против сборной Марокко 14 декабря. Спортсмены поборются за место в финале ЧМ-2022.

Ранее в этот день спортсмены из Марокко обыграли Португальцев и впервые в истории вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу. Матч завершился со счетом 1:0.

Финальная часть 22-го чемпионата проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Церемония открытия состоялась на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

Катар впервые в истории принимает у себя чемпионат мира по футболу. Кроме того, ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке, а также в осенне-зимний период.