Сборная Марокко обыграла команду Португалии и вышла в полуфинал ЧМ-2022

Сборная Марокко 10 декабря обыграла команду Португалии и впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Встреча на стадионе «Аль-Тумама» в Катаре завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в игре на 42-й минуте забил форвард марокканцев Юссеф Эн-Несири. Голевую передачу футболисту отдал Яхья Аттьят-Аллах.

Кроме того, в добавленное время нападающий Марокко Валид Шеддира за две минуты получил две желтые карточки и был удален с поля.

Сборная Марокко впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира. За выход в финал турнира в Катаре команда поборется с победителем матча Англия – Франция, который начнется 10 декабря в 22:00 мск, напоминает «Спорт-Экспресс».

Ранее в субботу сообщалось, что португальский нападающий Криштиану Роналду второй раз подряд не вошел в стартовый состав своей команды, однако он присоединился к игре на 51-й минуте после замены.

Отмечалось, что в рамках этого матча Роналду повторил мужской рекорд по числу матчей, сыгранных за сборные. Игра стала для него 196-й за национальную команду по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Финальная часть 22-го чемпионата проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Эта страна впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу. Кроме того, ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке, а также осенью и зимой.