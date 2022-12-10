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Роналду повторил мировой рекорд по числу матчей за сборные

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Xiao Yijiu
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Португальский футболист Криштиану Роналду повторил мужской рекорд по количеству матчей в составе сборной. Об этом 10 декабря сообщил «Спорт-Экспресс».

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В тот день Роналду принял участие в игре с Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, проходившего в Катаре. Нападающий вышел на замену на 51-й минуте.

Для Роналду этот матч стал 196-м в составе национальной команды под эигдой Международной федерации футбола (ФИФА).

Столько же отыграл в качестве члена сборной Кувейта рекордсмен по этому показателю Бадер аль-Мутава.

Кроме того, малайзиец Сох Чин Анн провел 219 матчей, однако только 195 из них были признаны ФИФА в качестве официальных международных встреч.

При этом для Роналду матч с Марокко стал вторым подряд, в котором он не вышел на поле в стартовом составе. Он также не играл с первых минут во встрече 1/8 финала против Швейцарии, но вышел на замену.

9 декабря на чемпионате мира в Катаре состоялся четвертьфинальный матч между Аргентиной и Нидерландами. Он закончился со счетом 2:2 в основное время и 4:3 в пользу аргентинцев по итогам серии пенальти.

Аргентина стала вторым полуфиналистом ЧМ-2022. Теперь ей предстоит сыграть с Хорватией, ранее обыгравшей Бразилию. Игра запланирована на 13 декабря.

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