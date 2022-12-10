Сборная Аргентины обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал ЧМ-2022

Сборная Аргентины победила нидерландцев в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Матч прошел в ночь на 10 декабря.

Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик». В основное время команды так и не смогли определить сильнейшего, завершив со счетом 2:2.

На 35-ой минуте отличился аргентинский футболист Науэль Молина, на 73 — Лионель Месси. На 83-й минуте гол забил игрок сборной Нидерландов Вут Вегхорст. Он также отличился на 90+11-й минуте матча.

В дополнительное время команды не обменялись голами. Игра была переведена в серию пенальти. Здесь аргентинцы оказались точнее нидерландцев — 4:3.

Кроме того, на 89-й минуте игры произошла стычка между футболистами после грубого фола аргентинца Леандро Паредеса. Он ударил мячом в сторону скамейки запасных сборной Нидерландов.

Матч также отметился голом Месси, который пробил пенальти Нидерландам. Это десятый гол для 35-летнего спортсмена за сборную Аргентины на чемпионатах мира. Прежде такой же результат за Аргентину был только у Габриэля Батистуты.

Накануне, 9 декабря, сборная Хорватии победила бразильцев в серии пенальти и сала первым полуфиналистом ЧМ-2022. Теперь она сыграет с Аргентиной 13 декабря.

10 декабря вторая пара полуфиналистов мирового первенства определится в играх Англии и Франции, а также Марокко и Португалии.

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