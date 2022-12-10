Реклама
Прямой эфир
Мир
Замглавы Европарламента задержали по делу о коррупции вокруг ЧМ-2022
Мир
США заявили об отсутствии нефти из РФ в застрявших танкерах
Мир
В Великобритании начало расти число бездомных украинских беженцев
Мир
Гросси допустил создание защитной зоны вокруг ЗАЭС в ближайшее время
Мир
Захарова раскритиковала доклад ООН об убийствах мирных граждан на Украине
Происшествия
ВСУ обстреляли Новопсков из РСЗО HIMARS
Мир
В МВД ЛНР допустили отступление Украины с луганского направления
Происшествия
Пожар начался в Донецке после обстрелов ВСУ
Происшествия
В ДНР сообщили о погибших в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ
Мир
Масштабную воздушную тревогу объявили на Украине
Мир
Россия ввела санкции в отношении 200 граждан Канады
Мир
Власти Мюнхена на месяц запретили акции экоактивистов
Сюжет:

Сборная Аргентины обыграла Нидерланды и вышла в полуфинал ЧМ-2022

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Markus Ulmer
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Аргентины победила нидерландцев в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Матч прошел в ночь на 10 декабря.

Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик». В основное время команды так и не смогли определить сильнейшего, завершив со счетом 2:2.

На 35-ой минуте отличился аргентинский футболист Науэль Молина, на 73 — Лионель Месси. На 83-й минуте гол забил игрок сборной Нидерландов Вут Вегхорст. Он также отличился на 90+11-й минуте матча.

В дополнительное время команды не обменялись голами. Игра была переведена в серию пенальти. Здесь аргентинцы оказались точнее нидерландцев — 4:3.

Кроме того, на 89-й минуте игры произошла стычка между футболистами после грубого фола аргентинца Леандро Паредеса. Он ударил мячом в сторону скамейки запасных сборной Нидерландов.

Матч также отметился голом Месси, который пробил пенальти Нидерландам. Это десятый гол для 35-летнего спортсмена за сборную Аргентины на чемпионатах мира. Прежде такой же результат за Аргентину был только у Габриэля Батистуты.

Накануне, 9 декабря, сборная Хорватии победила бразильцев в серии пенальти и сала первым полуфиналистом ЧМ-2022. Теперь она сыграет с Аргентиной 13 декабря.

10 декабря вторая пара полуфиналистов мирового первенства определится в играх Англии и Франции, а также Марокко и Португалии.

Новость дополняется

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022