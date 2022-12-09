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Месси сравнялся с Батистутой по числу голов за сборную Аргентины на ЧМ

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Фото: Global Look Press/Li Ga
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Аргентинский футболист Лионель Месси стал вторым в истории национальной сборной спортсменом, забивавшим 10 голов на чемпионатах мира по футболу, после Габриэля Батистуты. Об этом стало известно 9 декабря.

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Свой 10-ый мяч Месси забил во время четвертьфинальной игры чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. На 73-ей минуте матча Месси реализовал назначенный судьей пенальти в ворота сборной Нидерландов. Счет игры стал 2:0 в пользу Аргентины.

Сейчас у Месси 95 голов в 170 играх за сборную Аргентины. Габриэль Батистута за свою карьеру забил 54 мяча в 78 играх в сборной.

Ранее, 3 декабря, Лионель Месси в матче с Австралией забил свой девятый гол в карьере на чемпионатах мира. Своим результатом аргентинец обошел португальца Криштиану Роналду и аргентинца Диего Марадону.

1 декабря Месси побил рекорд Марадоны по количеству матчей на чемпионатах мира за Аргентину. 30 ноября 35-летний футболист провел свой 22-й матч на чемпионате мира в Катаре в стартовом составе сборной Аргентины против команды Польши. Таким образом Месси обошел по числу проведенных на ЧМ матчей за нацкоманду Диего Марадону (21 матч).

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