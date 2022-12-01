Месси побил рекорд Марадоны по матчам на чемпионатах мира за Аргентину
Нападающий Лионель Месси побил рекорд Диего Марадоны по числу проведенных за сборную Аргентины матчей на чемпионатах мира.
Как отмечает «Спорт-Экспресс» в среду, 30 ноября, 35-летний футболист провел свой 22-й матч на чемпионате мира в Катаре в стартовом составе сборной Аргентины против команды Польши. Игра третьего тура группы С прошла на арене «Стэдиум 974» в Дохе, уточняет RT.
В результате Месси обошел по числу проведенных на ЧМ матчей за нацкоманду Диего Марадону, который провел 21 матч на чемпионате мира, пишет сайт kp.ru.
У обоих футболистов по восемь голов в составе сборной Аргентины на ЧМ. Лидирует по этому показателю бывший нападающий национальной команды Габриэль Батистута (10 голов).
Встреча команд Аргентины и Польши завершилась со счетом 2:0, сборная Аргентины вышла в 1/8 финала ЧМ, заработав шесть очков, отмечает телеканал «360». Звездный игрок сборной Лионель Месси не смог на 39-й минуте реализовать пенальти.
27 ноября аргентинская сборная по футболу выиграла у Мексики во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре со счетом 2:0. Первый гол на 64-й минуте забил Лионель Месси, отмечает НСН. Второй мяч в ворота соперников отправил Энцо Фернандес на 87-й минуте, уточняет телеканал «Звезда».
22 ноября в первом туре ЧМ-2022 сборная Аргентины уступила соперникам из Саудовской Аравии. Капитан национальной сборной Лионель Месси заявил, что команде нет оправданий, пишет сайт aif.ru.