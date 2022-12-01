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Месси побил рекорд Марадоны по матчам на чемпионатах мира за Аргентину

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Cao Can
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Нападающий Лионель Месси побил рекорд Диего Марадоны по числу проведенных за сборную Аргентины матчей на чемпионатах мира.

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Как отмечает «Спорт-Экспресс» в среду, 30 ноября, 35-летний футболист провел свой 22-й матч на чемпионате мира в Катаре в стартовом составе сборной Аргентины против команды Польши. Игра третьего тура группы С прошла на арене «Стэдиум 974» в Дохе, уточняет RT.

В результате Месси обошел по числу проведенных на ЧМ матчей за нацкоманду Диего Марадону, который провел 21 матч на чемпионате мира, пишет сайт kp.ru.

У обоих футболистов по восемь голов в составе сборной Аргентины на ЧМ. Лидирует по этому показателю бывший нападающий национальной команды Габриэль Батистута (10 голов).

Встреча команд Аргентины и Польши завершилась со счетом 2:0, сборная Аргентины вышла в 1/8 финала ЧМ, заработав шесть очков, отмечает телеканал «360». Звездный игрок сборной Лионель Месси не смог на 39-й минуте реализовать пенальти.

27 ноября аргентинская сборная по футболу выиграла у Мексики во втором туре группового этапа чемпионата мира в Катаре со счетом 2:0. Первый гол на 64-й минуте забил Лионель Месси, отмечает НСН. Второй мяч в ворота соперников отправил Энцо Фернандес на 87-й минуте, уточняет телеканал «Звезда».

22 ноября в первом туре ЧМ-2022 сборная Аргентины уступила соперникам из Саудовской Аравии. Капитан национальной сборной Лионель Месси заявил, что команде нет оправданий, пишет сайт aif.ru.

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