Месси побил рекорд Марадоны и Роналду по количеству голов на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обошел футболистов Диего Марадону и Криштиану Роналду по количеству голов на чемпионатах мира (ЧМ). Об этом стало известно в субботу, 3 декабря.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», гол Месси в ворота сборной Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре стал девятым мячом в карьере футболиста, забитым в рамках ЧМ. По этому показателю он побил рекорд Криштиану Роналду и Диего Марадоны, забивших по восемь голов на чемпионатах мира.

На данный момент по числу голов на ЧМ лидирует экс-нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута, забивший 10 голов.

Ранее, 1 декабря, стало известно, что Месси побил рекорд Марадоны по количеству матчей на чемпионатах мира за Аргентину. 30 ноября 35-летний футболист провел свой 22-й матч на чемпионате мира в Катаре в стартовом составе сборной Аргентины против команды Польши. Таким образом Месси обошел по числу проведенных на ЧМ матчей за нацкоманду Диего Марадону (21 матч).

Сборная Аргентины вышла в плей-офф ЧМ-22 после победы над сборной Польши в матче третьего тура групповой стадии чемпионата, состоявшегося 1 декабря. Встреча завершилась счетом 2:0.