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Главный тренер Хорватии назвал великой победу над Бразилией на ЧМ-2022

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Фото: Global Look Press/Xiao Yijiu
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Победа над сборной Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре стала великим событием для Хорватии. Об этом заявил 9 декабря ее главный тренер Златко Далич.

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«Это великая победа, мы играли очень умно тактически. Горжусь командой, которая не сдалась, пропустив гол от Бразилии. Это второй чемпионат мира подряд, на котором мы выходим в полуфинал. Такая маленькая страна, но мы доказываем, что можем побеждать фаворитов и способны на многое», — сказал он на пресс-конференции после матча.

Далич также отметил умение своей команды вырывать победу в сериях пенальти, которые они выигрывали четыре раза на двух последних чемпионатах мира.

«Да, мы стали фаворитами в сериях послематчевых пенальти. Но до них надо еще доиграть. Я горжусь, что мы смогли вернуться в игру и не опустили руки в сложный момент матча», — сказал тренер.

Ранее в этот день сборная Хорватии победила бразильцев в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, в дополнительное команды забили по одному мячу. В серии пенальти Хорватия одержала победу со счетом 4:2.

Таким образом Хорватия стала первым полуфиналистом турнира. В следующем матче она сыграет с победителем встречи между Нидерландами и Аргентиной.

Финальная часть 22-й чемпионата проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Эта страна впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу. Кроме того, ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке, а также осенью и зимой.

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