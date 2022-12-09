Главный тренер Хорватии назвал великой победу над Бразилией на ЧМ-2022

Победа над сборной Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре стала великим событием для Хорватии. Об этом заявил 9 декабря ее главный тренер Златко Далич.

«Это великая победа, мы играли очень умно тактически. Горжусь командой, которая не сдалась, пропустив гол от Бразилии. Это второй чемпионат мира подряд, на котором мы выходим в полуфинал. Такая маленькая страна, но мы доказываем, что можем побеждать фаворитов и способны на многое», — сказал он на пресс-конференции после матча.

Далич также отметил умение своей команды вырывать победу в сериях пенальти, которые они выигрывали четыре раза на двух последних чемпионатах мира.

«Да, мы стали фаворитами в сериях послематчевых пенальти. Но до них надо еще доиграть. Я горжусь, что мы смогли вернуться в игру и не опустили руки в сложный момент матча», — сказал тренер.

Ранее в этот день сборная Хорватии победила бразильцев в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время матча закончилось со счетом 0:0, в дополнительное команды забили по одному мячу. В серии пенальти Хорватия одержала победу со счетом 4:2.

Таким образом Хорватия стала первым полуфиналистом турнира. В следующем матче она сыграет с победителем встречи между Нидерландами и Аргентиной.

Финальная часть 22-й чемпионата проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Эта страна впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу. Кроме того, ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке, а также осенью и зимой.