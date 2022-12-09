Сборная Хорватии победила Бразилию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2022

Сборная Хорватии победила бразильцев в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.

В пятницу, 9 декабря, матч сборных Бразилии и Хорватии открыл программу матчей 1/4 финала ЧМ-2022. Бразильцы считались фаворитами этой встречи. Однако в основное время команды так и не смогли определить сильнейшего, завершив со счетом 0:0.

В дополнительное время команды обменялись голами — 1:1. Вначале забил Неймар на 105+1-й минуте. Этот гол стал рекордным для 30-летнего бразильца. Он сравнялся по голам в сборной с легендарным футболистом Пеле. Теперь у Неймара 77 забитых мячей в 124 матчах, а у Пеле — 77 мячей в 92 играх.

На 117-й минуте, за три минуты до финального свистка, сборная Хорватии смогла сравнять счет на табло благодаря голу Бруно Петковича и перевела игру в серию пенальти. Здесь хорваты оказались точнее бразильцев и переиграли главных фаворитов турнира.

Таким образом сборная Хорватии стала первым полуфиналистом ЧМ-2022.

Ранее, 5 декабря, хорваты одолели японцев и попали в четвертьфинал мирового первенства. Бразильцы тогда одержали победу в матче с командой из Южной Кореи. Кроме того, в 1/4 финала пробились Франция, Англия, Аргентина и Нидерланды.

Финальная часть 22-й чемпионата проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Эта страна впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу. Кроме того, ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке, а также осенью и зимой.