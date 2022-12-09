Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о предложениях посодействовать в обмене заключенными с США
Происшествия
ВСУ вновь открыли огонь по центру Донецка
Мир
Белый дом объявил о новом пакете военной помощи Украине на $275 млн
Мир
Сунак пообещал поставку новой военной помощи на Украину в ближайшие недели
Экономика
Россия ввела пошлины на ввоз ряда товаров из недружественных стран
Мир
Группа российских дипломатов покинет США в январе по настоянию Вашингтона
Армия
Путин призвал верить только ему в вопросе снабжения российской армии
Мир
Минфин США ввел санкции против командования Военно-транспортной авиации России
Общество
Минюст внес журналистов Фишмана и Аскерова в реестр иноагентов
Мир
США ввели санкции в отношении ВКС РФ и центра беспилотной авиации Минобороны
Спорт
Сборная Хорватии победила Бразилию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2022
Мир
Антонов заявил о продолжающихся угрозах сотрудникам посольства России в США
Сюжет:

Сборная Хорватии победила Бразилию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2022

Сборная Хорватии победила бразильцев в серии пенальти и вышла в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре
0
Фото: ТАСС/IMAGO/nordphoto/Bratic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Хорватии победила бразильцев в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.

Игра не номер один: на ЧМ-2022 в Катаре скандалы пока громче футбола
Болельщиков лишили пива, Инфантино произнес стыдную речь, кассирам не дают воды, а командам — играть в радужных повязках

В пятницу, 9 декабря, матч сборных Бразилии и Хорватии открыл программу матчей 1/4 финала ЧМ-2022. Бразильцы считались фаворитами этой встречи. Однако в основное время команды так и не смогли определить сильнейшего, завершив со счетом 0:0.

В дополнительное время команды обменялись голами — 1:1. Вначале забил Неймар на 105+1-й минуте. Этот гол стал рекордным для 30-летнего бразильца. Он сравнялся по голам в сборной с легендарным футболистом Пеле. Теперь у Неймара 77 забитых мячей в 124 матчах, а у Пеле — 77 мячей в 92 играх.

На 117-й минуте, за три минуты до финального свистка, сборная Хорватии смогла сравнять счет на табло благодаря голу Бруно Петковича и перевела игру в серию пенальти. Здесь хорваты оказались точнее бразильцев и переиграли главных фаворитов турнира.

Таким образом сборная Хорватии стала первым полуфиналистом ЧМ-2022.

Ранее, 5 декабря, хорваты одолели японцев и попали в четвертьфинал мирового первенства. Бразильцы тогда одержали победу в матче с командой из Южной Кореи. Кроме того, в 1/4 финала пробились Франция, Англия, Аргентина и Нидерланды.

Финальная часть 22-й чемпионата проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Эта страна впервые в своей истории принимает чемпионат мира по футболу. Кроме того, ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке, а также осенью и зимой.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022