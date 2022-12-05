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Сборная Бразилии победила Южную Корею и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

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Фото: Global Look Press/Wang Lili
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Бразильские футболисты 5 декабря одержали победу над командой из Южной Кореи в матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом стало известно 5 декабря.

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Встреча прошла на стадионе «974» в Дохе и окончилась со счетом 4:1 в пользу Бразилии.

Счет игры открыл на седьмой минуте нападающий бразильской сборной Винисиус Жуниор. На 13-ой минуте в ходе пенальти мяч в ворота Южной Кореи отправил Неймар. Также голами отличились нападающий Ришарлисон (29-ая минута) и полузащитник Лукас Пакета (36-ая минута).

Во втором тайме гол в ворота Бразилии на 76-ой минуте забил Пэк Сын Хо.

Отмечается, что гол Неймара стал его 76-ым за всю карьеру в национальной сборной. Такой результат приблизил форварда к трехкратному чемпиону мира Пеле, на счету которого 77 голов за сборную. Также Неймар ― третий бразилец, забивавший голы на чемпионатах мира после Пеле и Роналдо.

Для сборной Бразилии игра стала 113-ой за всю свою историю. Это абсолютный рекорд футбольных чемпионатов мира. На втором месте ― сборная Германии, сыгравшая 112 матчей за все время.

В то же время для Южной Кореи встреча стала первым матчем плей-офф с 2010 года.

Благодаря победе сборная Бразилии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Ее следующим соперником станет сборная Хорватии. Встреча пройдет 9 декабря.

Ранее, 5 декабря, Хорватия победила сборную Японии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.

Основное время игры окончилось ничьей. Далее была назначена серия пенальти, которая закончилась со счетом 3:1 в пользу хорватов.

4 декабря сборная Франции одержала победу над командой Польши и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, а команда Англии одолела сборную Сенегала.

До этого, 3 декабря, аргентинцы победили австралийцев и вышли в четвертьфинал, а голландцы обыграли американцев и тоже стали четвертьфиналистами турнира.

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