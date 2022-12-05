Сборная Хорватии победила Японию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Хорватские футболисты 5 декабря победили японцев в матче чемпионата мира (ЧМ) в Катаре и вышли в четвертьфинал.
В первом тайме счет открыл нападающий японцев Дайдзэн Маэда. Во второй половине встречи отличился хорватский полузащитник Иван Перишич.
Победителя выявила серия пенальти, которая закончилась со счетом 3:1 в пользу хорватов.
Хорватия в 1/4 финала сыграет с победителем матча Бразилия – Корея, который также пройдет 5 декабря, напоминает газета «Спорт-Экспресс».
4 декабря сборная Франции одержала победу над командой Польши и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, а команда Англии одолела сборную Сенегала.
До этого, 3 декабря, аргентинцы победили австралийцев и вышли в четвертьфинал, а голландцы обыграли американцев и тоже стали четвертьфиналистами турнира.