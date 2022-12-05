Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Машина съехала в реку в Наставническом переулке в центре Москвы
Спорт
Сборная Англии сыграет с Францией в четвертьфинале ЧМ-22
Наука
Российское лекарство от слабоумия готово к клиническим испытаниям
Мир
Представитель президента Турции призвал Запад не сжигать мосты с Россией
Общество
Синоптик предрек выпадение около 40% месячной нормы снега в Москве 9 декабря
Общество
Глава МЧС Куренков вылетел на место обрушения дома в Нижневартовске
Мир
На чешском полигоне Либава начались совместные учения с украинскими боевиками
Экономика
ОПЕК+ сохранила план по добыче после утверждения потолка цен на российскую нефть
Мир
Бывший разведчик США уличил Польшу в намерении оккупировать Западную Украину
Мир
Во Львовской области снесли памятник советскому солдату-освободителю
Мир
Эрдоган рассказал о подготовительных работах по созданию газового хаба
Общество
В Москве 5 декабря ожидается рекордно высокое атмосферное давление
Сюжет:

Сборная Англии сыграет с Францией в четвертьфинале ЧМ-22

Сборная Англии обыграла команду Сенегала и вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2022
0
Фото: Global Look Press/XinHua/Li Gang
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Команда сборной Англии по футболу обыграла команду Сенегала и сыграет со сборной Франции в 1/4 финала чемпионата мира. Об этом сообщает в воскресенье, 4 декабря, «Спорт-Экспресс».

Примеры лиги: за кого болеть на ЧМ-2022
Рассказываем о нынешних и бывших футболистах РПЛ, которые сыграют в Катаре

Встреча команд прошла на стадионе «Аль-Бейт» и завершилась со счетом 3:0 в пользу англичан. Счет открыл полузащитник Джордан Хендерсон (38-я минута), в добавочное время первого тайма Гарри Кейн вышел один на один с сенегальским вратарем и отправил мяч в ворота ударом низом (45+3). Нападающий Букайо Сака забил финальный мяч на 57-ой минуте.

В четвертьфинале ЧМ-2022 матч сборной Англии против Франции (действующих чемпионов мира) пройдет в субботу, 10 декабря.

В этот же день Франция обыграла Польшу со счетом 3:1. В составе победителей отличились Оливье Жиру и Килиан Мбаппе, который оформил дубль. в польской команде Роберт Левандовски реализовал пенальти.

Накануне сборная Аргентины победила команду Австралии в матче 1/8 финала ЧМ-2022 и вышла в четвертьфинал. Встреча завершилась со счетом 2:1. В аргентинской команде голы забили нападающие Лионель Месси и Хулиан Альварес, в австралийской — полузащитник Крейг Гудвин.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022