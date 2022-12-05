Сборная Англии сыграет с Францией в четвертьфинале ЧМ-22

Команда сборной Англии по футболу обыграла команду Сенегала и сыграет со сборной Франции в 1/4 финала чемпионата мира. Об этом сообщает в воскресенье, 4 декабря, «Спорт-Экспресс».

Встреча команд прошла на стадионе «Аль-Бейт» и завершилась со счетом 3:0 в пользу англичан. Счет открыл полузащитник Джордан Хендерсон (38-я минута), в добавочное время первого тайма Гарри Кейн вышел один на один с сенегальским вратарем и отправил мяч в ворота ударом низом (45+3). Нападающий Букайо Сака забил финальный мяч на 57-ой минуте.

В четвертьфинале ЧМ-2022 матч сборной Англии против Франции (действующих чемпионов мира) пройдет в субботу, 10 декабря.

В этот же день Франция обыграла Польшу со счетом 3:1. В составе победителей отличились Оливье Жиру и Килиан Мбаппе, который оформил дубль. в польской команде Роберт Левандовски реализовал пенальти.

Накануне сборная Аргентины победила команду Австралии в матче 1/8 финала ЧМ-2022 и вышла в четвертьфинал. Встреча завершилась со счетом 2:1. В аргентинской команде голы забили нападающие Лионель Месси и Хулиан Альварес, в австралийской — полузащитник Крейг Гудвин.