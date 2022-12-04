Франция обыграла Польшу и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Франции в воскресенье, 4 декабря, одержала победу над командой Польши и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в Катаре.

Встреча команд прошла на стадионе «Аль-Тумама» и завершилась со счетом 3:1 в пользу французских футболистов. Первый гол забил Оливье Жиру (44-я минута), затем во втором тайме Килиан Мбаппе принес своей команде еще два гола (74, 90+1). В составе сборной Польши пенальти реализовал Роберт Левандовски (90+9).

Во время пенальти голкипер Уго Льорис отбил удар Левандовски, но вратарь сошел с линии до удара, поэтому пришлось перебивать. В итоге польский игрок забил мяч.

Как отмечает газета «Спорт-Экспресс», Жиру вышел на первое место по забитым мячам за французскую сборную (52 мяча), обогнав Тьерри Анри (51). Мбаппе, по данным издания, стал первым игроком в истории, который забил восемь голов на чемпионате мира до достижения 24 лет.

В четвертьфинале Франция сыграет с победителем матча Англия – Сенегал, который пройдет в воскресенье.

Накануне сборная Аргентины победила команду Австралии в матче 1/8 финала ЧМ-2022 и вышла в четвертьфинал. Встреча завершилась со счетом 2:1. В аргентинской команде голы забили нападающие Лионель Месси и Хулиан Альварес, в австралийской — полузащитник Крейг Гудвин. 9 декабря в 1/4 финала ЧМ-2022 Аргентина встретится с Нидерландами.

3 декабря сообщалось, что стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по футболу – 2022 в Катаре. По итогам завершившегося 2 декабря группового этапа ЧМ-2022 в плей-офф турнира участвуют сборные 16 стран: Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Аргентина, Польша, Франция, Австралия, Япония, Испания, Марокко, Хорватия, Португалия, Южная Корея, Бразилия, Швейцария.