Сборная Аргентины обыграла Австралию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022

Сборная Аргентины одержала победу над сборной Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре и вышла в четвертьфинал. Об этом стало известно в субботу, 3 декабря.

Встреча сборных прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Рияде и завершилась со счетом 2:1. Счет открыл нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Для футболиста это первый гол за Аргентину в плей-офф чемпионата мира.

Во втором тайме нападающий Хулиан Альварес забил второй гол аргентинской сборной, чему способствовала невнимательность вратаря команды Австралии Мэтью Райана, сообщает «Спорт-Экспресс».

На 77-й минуте матча полузащитник австралийской сборной Крейг Гудвин забил единственный гол команды в рамках матча с Аргентиной.

В 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится со сборной Нидерландов. Матч состоится 9 декабря в 22:00 мск.

О выходе команды Нидерландов в четвертьфинал после победы над сборной США стало известно ранее в этот день. Матч завершился со счетом 3:1.

3 декабря сообщалось, что стали известны все участники плей-офф чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. По итогам завершившегося 2 декабря группового этапа ЧМ-2022 в плей-офф турнира участвуют сборные 16 стран: Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Аргентина, Польша, Франция, Австралия, Япония, Испания, Марокко, Хорватия, Португалия, Южная Корея, Бразилия, Швейцария.