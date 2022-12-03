Сборная Нидерландов после победы над США первой вышла в четвертьфинал ЧМ

Сборная Нидерландов по футболу 3 декабря в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре обыграла команду США со счетом 3:1 и стала первым четвертьфиналистом. Встреча прошла в субботу на стадионе «Халифа» в Эр-Райяне.

В составе победителей голы забили Мемфис Депай, Дейли Блинд и Дензел Дюмфрис. У сборной США отличился Хаджи Райт. Депай забил 43-й гол в составе сборной и вышел на второе место по этому показателю, обойдя Класа-Яна Хюнтелара, лидером по числу голов за сборную Нидерландов является Робин ван Перси.

На стадии 1/4 финала сборная Нидерландов сыграет с победителем матча между командами Аргентины и Австралии. Эта встреча начнется в субботу в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что стали известны все участники плей-офф чемпионата мира (ЧМ) по футболу — 2022 в Катаре. По итогам завершившегося 2 декабря группового этапа ЧМ-22 в плей-офф турнира участвуют сборные 16 стран: Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Аргентина, Польша, Франция, Австралия, Япония, Испания, Марокко, Хорватия, Португалия, Южная Корея, Бразилия, Швейцария.