Определились все участники плей-офф ЧМ-22 в Катаре
Стали известны все участники плей-офф чемпионата мира (ЧМ) по футболу – 2022 в Катаре. Об этом стало известно в субботу, 3 декабря.
По итогам завершившегося 2 декабря группового этапа ЧМ-22 в плей-офф турнира будут участвовать сборные 16 стран: Нидерланды, Сенегал, Англия, США, Аргентина, Польша, Франция, Австралия, Япония, Испания, Марокко, Хорватия, Португалия, Южная Корея, Бразилия, Швейцария.
Также определены все пары 1/8 финала: Нидерланды сыграют с США, Аргентина — с Австралией, Япония — с Хорватией, Англия — с Сенегалом, Франция — с Польшей, а Марокко — с Испанией, сообщает «Спорт-Экспресс».
ЧМ по футболу проходит в Катаре. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.