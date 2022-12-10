Роналду второй раз подряд остался в запасе на матче ЧМ-2022 в Катаре

Португальский нападающий Криштиану Роналду второй раз подряд не вошел в стартовый состав на матче чемпионата мира по футболу в Катаре.

37-летний спортсмен остался в запасе перед четвертьфинальной игрой со сборной Марокко, которая пройдет 10 декабря, сообщил «Спорт-Экспресс».

В прошлый раз Роналду не вышел на поле с первой минуты во встрече со Швейцарией в 1/8 финала турнира. Тогда он принял участие только с 73-й минуты и доиграл матч до конца.

На групповом этапе Роналду всегда оказывался в стартовом составе и получал замену во втором тайме. За весь турнир он забил один мяч, отличившись в первой игре Португалии против Ганы.

9 декабря на чемпионате мира в Катаре состоялся четвертьфинальный матч между Аргентиной и Нидерландами. Он закончился со счетом 2:2 в основное время и 4:3 в пользу аргентинцев по итогам серии пенальти.

Аргентина стала вторым полуфиналистом ЧМ-2022. Теперь ей предстоит сыграть с Хорватией, ранее обыгравшей Бразилию. Игра запланирована на 13 декабря.