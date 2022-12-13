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Нападающий Альварес удвоил преимущество сборной Аргентины в матче с Хорватией

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Фото: Global Look Press/XinHua/Xiao Yijiu
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Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес удвоил преимущество своей команды, забив гол на 39-й минуте матча со сборной Хорватии в ЧМ-22. Об этом стало известно во вторник, 13 декабря.

Альварес во втором тайме оторвался от защитников противника в контратаке и забил мяч в ворота сборной Хорватии. Теперь команды будут продолжать матч со счетом 2:0 в пользу Аргентины, сообщает «Спорт-экспресс».

Ранее, 11 декабря, сообщалось, что сборная Франции обыграла команду Англии и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча на стадионе «Аль-Байт» завершилась со счетом 2:1.

Финальная часть 22-го чемпионата проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Церемония открытия состоялась на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

Катар впервые в истории принимает у себя чемпионат мира по футболу. Кроме того, ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке, а также в осенне-зимний период.

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