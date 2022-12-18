Сборная Аргентины вырвалась вперед в финале ЧМ в Катаре против Франции
Сборная Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре против французов во втором тайме добавленного времени забила третий гол. Счет игры стал 3:2 в пользу Аргентины.
Автором гола стал капитан аргентинской команды Лионель Месси.
До этого на 81-й минуте второй гол в ворота сборной Аргентины забил нападающий Килиан Мбаппе.
Мбаппе забил первый гол за сборную своей страны с пенальти буквально минутой ранее во втором тайме. Таким образом, счет игры стал 2:1 в пользу сборной Аргентины.
В первом тайме на 23-й минуте капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси реализовал пенальти и забил свой 12-й гол на чемпионатах мира, открыв счет в пользу своей команды. На 36-й минуте аргентинец Анхель Ди Мария забил в ворота французов еще один гол.
Финал чемпионата мира проходит 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».