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Сборная Аргентины вырвалась вперед в финале ЧМ в Катаре против Франции
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Сборная Аргентины вырвалась вперед в финале ЧМ в Катаре против Франции

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Сборная Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре против французов во втором тайме добавленного времени забила третий гол. Счет игры стал 3:2 в пользу Аргентины.

Автором гола стал капитан аргентинской команды Лионель Месси.

До этого на 81-й минуте второй гол в ворота сборной Аргентины забил нападающий Килиан Мбаппе.

Мбаппе забил первый гол за сборную своей страны с пенальти буквально минутой ранее во втором тайме. Таким образом, счет игры стал 2:1 в пользу сборной Аргентины.

В первом тайме на 23-й минуте капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси реализовал пенальти и забил свой 12-й гол на чемпионатах мира, открыв счет в пользу своей команды. На 36-й минуте аргентинец Анхель Ди Мария забил в ворота французов еще один гол.

Финал чемпионата мира проходит 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик».

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