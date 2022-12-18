Сборная Аргентины забила французам второй гол в финале ЧМ в Катаре

Сборная Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре 18 декабря против французов забила второй гол. Счет стал 2:0.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», второй мяч залетел в ворота Франции на 36-й минуте. Это произошло после того, как аргентинский полузащитник Алексис Макаллистер выкатил мяч под удар полузащитника Анхеля Ди Марии, а тот поразил дальний угол.

До этого нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси открыл счет в финальном матче чемпионата мира в Катаре против команды Франции. Месси забил на 23-й минуте, реализовав пенальти за фол также на Анхеле Ди Марии.

Игра проходит на стадионе в Лусаиле. Главным судьей встречи назначен польский рефери Шимон Марциняк.

Ранее в этот день сообщалось, что бывший нападающий сборной Франции Зинедин Зидан обратился к футболистам национальной команды с призывом «взять третью звезду». Он отметил, что «играть в финале чемпионата мира — это детская мечта», и пожелал Франции победы, передает «Спорт-Экспресс».

До этого, 15 декабря, бывший полузащитник сборной России Александр Самедов, давая прогноз на финал чемпионата мира, отметил, что сборная Аргентины и команда Франции имеют равные шансы на победу.

Тогда же сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует посетить финальный матч сборной страны и команды Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре.