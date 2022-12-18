Путин поздравил президента Аргентины с победой страны на ЧМ-2022

Президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Аргентины Альберто Фернандеса с победой его страны на ЧМ-2022, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье, 18 декабря.

«Владимир Путин только что переговорил по телефону с президентом Аргентины (Альберто Фернандесом — Ред.) и тепло поздравил его с победой сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу», — заявил пресс-секретарь.

Команда Аргентины победила Францию на чемпионате мира по футболу в Катаре и стала чемпионом мира ранее в этот день. В основное время игры команды сыграли со счетом 2:2. В дополнительное время аргентинцы и французы забили еще по одному мячу. Встреча закончилась серией послематчевых пенальти (4:2) в пользу Аргентины.

У составе победителей отметился Лионель Месси, который оформил дубль. Француз Мбаппе оформил хет-трик.

До завершения финального матча сборная Франции являлась действующим чемпионом мира. В 2018 году она выиграла золото на мировом первенстве в России. До этого французы становились победителями ЧМ-1998, серебряными призерами ЧМ-2006 и завоевывали бронзовые медали чемпионатов мира в 1958 и 1986 годах.

По итогам матча сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом мира (1978, 1986, 2022).