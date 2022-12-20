Болельщик сборной Аргентины по футболу умер во время праздничных гуляний
Болельщик умер во время праздничных гуляний по случаю победы сборной страны на чемпионате мира по футболу. Об этом 19 декабря сообщило издание Daily Mail.
Мужчина умер от удушья из-за накинутого на плечи флага Аргентины, который попал под колеса его мотоцикла.
Инцидент произошел в городе Баия-Бланка (провинция Буэнос-Айрес). Погибшему Себастьяну Оскару Масиэлю было 22 года.
«Расследование продолжается, но первоначальная версия заключается в том, что он умер от удушья», — сообщил источник в полиции.
Отмечается, что свидетели также видели, как мужчина упал на землю, и подтвердили, что у него на шее был флаг.
Кроме того, во время праздничных гуляний капитан команды Лионель Месси и его товарищи по сборной едва не упали с автобуса во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе.
18 декабря сборная Аргентины обыграла команду Франции и в третий раз в истории выиграла чемпионат мира (1978, 1986, 2022).
Власти Аргентины объявили 20 декабря национальным выходным по случаю возвращения сборной с ЧМ-2022.