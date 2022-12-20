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Болельщик сборной Аргентины по футболу умер во время праздничных гуляний

Daily Mail: болельщик умер от удушья, празднуя победу сборной Аргентины по футболу на ЧМ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Kike Rincan
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Болельщик умер во время праздничных гуляний по случаю победы сборной страны на чемпионате мира по футболу. Об этом 19 декабря сообщило издание Daily Mail.

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Мужчина умер от удушья из-за накинутого на плечи флага Аргентины, который попал под колеса его мотоцикла.

Инцидент произошел в городе Баия-Бланка (провинция Буэнос-Айрес). Погибшему Себастьяну Оскару Масиэлю было 22 года.

«Расследование продолжается, но первоначальная версия заключается в том, что он умер от удушья», — сообщил источник в полиции.

Отмечается, что свидетели также видели, как мужчина упал на землю, и подтвердили, что у него на шее был флаг.

Кроме того, во время праздничных гуляний капитан команды Лионель Месси и его товарищи по сборной едва не упали с автобуса во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе.

18 декабря сборная Аргентины обыграла команду Франции и в третий раз в истории выиграла чемпионат мира (1978, 1986, 2022).

Власти Аргентины объявили 20 декабря национальным выходным по случаю возвращения сборной с ЧМ-2022.

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