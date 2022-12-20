Месси едва не упал с автобуса во время чемпионского парада в Аргентине

Капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси и его партнеры по команде 19 декабря едва не упали с автобуса во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе.

Месси с кубком мира в руках и его товарищи по команде залезли на крышу в задней части автобуса.

На одном из поворотов футболисты едва не попали под кабель, который мог опрокинуть с крыши игроков. Однако те в последний момент заметили его, пригнулись и избежали столкновения.

В воскресенье сборная Аргентины обыграла команду Франции и в третий раз в истории выиграла чемпионат мира (1978, 1986, 2022). Месси забил в матче с французами два гола и был признан лучшим игроком турнира.

Власти Аргентины объявили 20 декабря национальным выходным по случаю возвращения сборной с ЧМ-2022.